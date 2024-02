Spazio: accoglienza da eroe per il primo astronauta turco Alper Gezeravci

MeteoWeb

Al ritorno trionfale nel suo Paese, Alper Gezeravci, il primo astronauta turco ad aver partecipato a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, è stato accolto come un eroe nazionale. Il suo arrivo all’aeroporto Esenboga di Ankara è stato celebrato con entusiasmo da gruppi di bambini che lo hanno accolto con mazzi di fiori, mentre lui ha distribuito le bandiere turche che aveva portato con sé nello Spazio. Questo gesto simbolico ha sottolineato l’importanza della missione di Gezeravci come un’opportunità per mostrare i progressi della Turchia nel settore dell’esplorazione spaziale.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha seguito da vicino la missione e ha elogiato Gezeravci come un simbolo del crescente potere e della determinazione della Turchia nel campo dell’esplorazione spaziale. Erdogan ha avuto più incontri con l’astronauta durante il suo periodo di preparazione in Florida, dimostrando l’interesse del governo turco per il programma spaziale nazionale.

La missione di Gezeravci è stata il risultato di un partenariato tra Axiom Space, NASA e SpaceX, con un investimento turco di 55 milioni di dollari. Questo viaggio è stato considerato un punto di svolta per la Turchia nel campo della tecnologia aerospaziale e militare, suscitando orgoglio nazionale e aprendo nuove prospettive per il settore tecnologico e scientifico del Paese.

Il Ministro turco dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, ha dichiarato che questa missione è solo l’inizio di una nuova era per la Turchia nello Spazio, assicurando che ci saranno altre missioni nel prossimo futuro. La Turchia, infatti, ha istituito la sua agenzia spaziale nel 2018 e ha ambizioni di sbarcare sulla Luna entro il 2026, dimostrando un impegno serio nel campo dell’esplorazione spaziale e delle scienze aerospaziali.

