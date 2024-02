Spazio, Urso sente Villadei dalla ISS in sorvolo sul Pacifico: “Italia orgogliosa dei suoi astronauti”

MeteoWeb

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto la telefonata di Walter Villadei, l’astronauta e Colonnello dell’Aeronautica Militare che attende di tornare sulla Terra dopo la missione di due settimane sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “Mi ha fatto molto piacere ricevere la telefonata dallo spazio, mentre la stazione spaziale sorvolava il Pacifico, dal nostro astronauta Walter Villadei, entusiasta di portare il Made in Italy nello spazio e di una esperienza unica in una squadra europea che vola insieme intorno al globo”, ha scritto Urso sulla piattaforma X.

“Gli ho dato appuntamento al G7 di Verona dove affronteremo anche le tematiche dello spazio che quest’anno caratterizzeranno la nostra politica industriale rivolta al futuro. L’Italia c’è, orgogliosa dei suoi astronauti come loro sono orgogliosi del nostro Tricolore!”, conclude il Ministro nel suo post.

Villadei e gli altri 3 astronauti che compongono l’equipaggio della missione Ax-3, la prima missione commerciale completamente europea sulla ISS, avrebbero dovuto lasciare ieri, sabato 3 febbraio, l’avamposto spaziale, dove erano arrivati il 20 gennaio. Ma le condizioni meteo sfavorevoli al largo della costa della Florida, dove è previsto l’ammaraggio della capsula Crew Dragon “Freedom” di SpaceX che trasporterà gli astronauti, hanno costretto a rinviare la partenza, attualmente prevista non prima di martedì 6 febbraio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.