Sversamento di petrolio a Trinidad e Tobago: dichiarata l’emergenza nazionale

Il governo di Trinidad e Tobago ha dichiarato l’emergenza nazionale per lo sversamento di petrolio da una nave nella zona costiera a sud-ovest dell’isola di Tobago. Il petrolio si è esteso per 14,4km di costa, ricoprendo molte delle principali spiagge del Paese, tra cui anche alcuni litorali “vergini”, e danneggiando la barriera corallina. “Lo sversamento di petrolio non è sotto controllo“, ha affermato il Primo Ministro del Paese, Keith Rowley, in visita ieri nella zona del disastro insieme al segretario parlamentare, Farley Augustine. Sul posto sono accorsi anche mille volontari per la pulizia delle spiagge.

Le autorità non hanno ancora identificato la bandiera della nave “Gulfstream”, arenata da tre giorni dopo essersi rovesciata, di cui non si conosce nemmeno la provenienza e la tipologia. “Non sappiamo ancora se si tratta di una petroliera, di una nave commerciale o turistica“, ha dichiarato Augustine.

