Tempesta flagella la California: 3 morti, danni e devastazione a Los Angeles | FOTO e VIDEO

Una violenta tempesta di pioggia e vento sta causando ingenti danni da diverse ore in una vasta zona della California, lungo la costa Ovest degli Stati Uniti. L’ultimo bilancio riporta 3 vittime e 38 milioni di persone in stato di allerta. Nella zona meridionale, si registrano strade sommerse, case crollate e smottamenti che coinvolgono anche aree abitate da personaggi famosi, come le colline di Hollywood, l’area di Malibu e Santa Monica.

Le 3 vittime finora accertate sono tutte state colpite da alberi caduti. Le squadre di soccorso stanno continuando a lanciare allarmi tramite i social media, poiché persiste il rischio che il livello dell’acqua possa aumentare ulteriormente, causando nuove inondazioni e mettendo a repentaglio le abitazioni. Sin dalla tarda giornata di lunedì, la tempesta ha provocato inondazioni significative nella contea di Los Angeles, dove sono stati registrati oltre 25 cm di pioggia in poche ore, corrispondenti alla media mensile.

Il campus dell’Università della California, situato nella parte occidentale della città, ha registrato 27 cm, dato 3 volte superiore alla norma mensile di febbraio. Numerose strade collinari si sono trasformate in vere e proprie cascate, portando via tutto ciò che si trovava sul loro percorso. La zona montuosa di Santa Monica e Beverly Hills è particolarmente monitorata, considerata “estremamente pericolosa” dai vigili del fuoco.

Segnalazioni locali indicano che un intero versante di una collina a Hollywood è crollato, distruggendo le abitazioni lungo il pendio. Allarmi sono stati diffusi anche per Topanga, Bel Air, Sepulveda Canyon e Woodland Hills, dove più di mezzo milione di abitazioni si trova senza corrente elettrica. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d’emergenza in diverse contee, con piani di evacuazione in corso in numerose aree.

Lindsay Horvath, supervisore della contea di Los Angeles, ha esortato la popolazione a lasciare le proprie case immediatamente, portando con sé familiari, animali e medicinali. Più di 120 smottamenti sono stati registrati in tutta la città. Le previsioni meteo non promettono miglioramenti, con l’attesa di ulteriori piogge nelle prossime ore in molte aree della California.

Fiumi di fango nell'area di Los Angeles

Persone bloccate in auto dalla furia dell’acqua nella contea di San Bernardino

