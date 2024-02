Tempesta invernale nel Nord/Est degli USA: la neve abbraccia New York, Pennsylvania e Connecticut | FOTO

MeteoWeb

Una veloce tempesta invernale ha colpito le città del Nord/Est degli USA, portando tanta neve, generando enormi onde che hanno investito le coste del New England e costringendo le scuole della città di New York alla didattica a distanza. Le compagnie aeree hanno cancellato o posticipato diversi voli mentre sono stati segnalati incidenti sulle strade scivolose, e almeno una persona è morta. La tempesta ha rapidamente attraversato la regione, producendo accumuli di neve significativi in alcune città ma molto meno di quanto previsto in altre.

New York City ha registrato solo circa 7,5 cm di neve a Central Park, ma aree della Pennsylvania e del Connecticut sono state coperte da circa 38 cm di neve leggera, secondo i rapporti del National Weather Service.

Più di 1.000 voli sono stati cancellati martedì mattina, principalmente negli aeroporti dell’area di New York City e a Boston. Sono stati segnalati incidenti in tutta la regione colpita dal maltempo. Sono stati inoltre registrate oltre 145mila interruzioni di corrente martedì mattina in Pennsylvania e diverse migliaia in New Jersey, ma poche interruzioni di corrente a New York e nel New England, secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us.

Le autorità di Newberry Township, Pennsylvania, hanno riferito che un uomo che guidava un motoslitta è morto quando ha colpito una linea elettrica abbattuta intorno alle 8 di martedì mattina durante la tempesta. La causa e la modalità del decesso saranno oggetto di ulteriori indagini. Al momento dell’incidente, ha spiegato la polizia, l’area stava “sperimentando una moltitudine di condizioni meteorologiche correlate a causa di una tempesta invernale che ha causato alberi abbattuti, linee elettriche abbattute e condizioni di viaggio pericolose in tutta l’area“.

Nel Connecticut, il governatore Ned Lamont ha ordinato la chiusura di tutti gli edifici dell’esecutivo al pubblico per la giornata, e tutti i tribunali statali sono stati chiusi. Prima della tempesta, il governatore del Massachusetts Maura Healey ha detto a tutti i dipendenti non essenziali del ramo esecutivo di non presentarsi al lavoro martedì. Le scuole di Boston sono state chiuse.

