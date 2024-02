Trentino: frana in Val di Ledro: ancora chiusa la SS240

MeteoWeb

È ancora chiusa la SS240 della Val di Ledro, in Trentino, interessata nel tardo pomeriggio di ieri da una frana all’altezza della centrale idroelettrica di Mezzolago. Secondo una prima stima, sarebbero precipitati sull’asfalto tra i 300 e i 400 metri cubi di materiale in seguito al collasso di uno sperone di roccia lungo 25 metri. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Molina e Pieve di Ledro, coordinati dall’ispettore distrettuale Lorenzo Righi. Sulla sponda opposta del lago è stata posizionata una fotoelettrica del distretto Alto Garda e Ledro per illuminare la zona, mentre con l’ausilio di un gommone è stata ispezionata l’area per scongiurare la possibilità che un mezzo in transito fosse stato travolto e spinto nel lago. Ulteriori verifiche sono state compiute dagli operatori della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, che hanno escluso la presenza di feriti.

Il personale del Servizio geologico della Provincia sta verificando la presenza di eventuali altre fratture che potrebbero causare il distacco di ulteriori porzioni rocciose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.