Vento forte, collegamenti a singhiozzo per Ischia e Procida

Il forte vento che soffia da sud ha reso il mare molto mosso nel Golfo di Napoli, ostacolando la regolarità dei trasporti marittimi per Ischia e Procida. Al momento risultano sospese tutte le corse degli aliscafi per le due isole, sia da Napoli Molo Beverello che da Pozzuoli. Le avverse condizioni meteomarine stanno penalizzando anche i collegamenti effettuati con le navi: sono state cancellate infatti anche alcune corse dei traghetti per Casamicciola e Marina Grande. Il previsto perdurare del maltempo potrà provocare ulteriori cancellazioni dei collegamenti previsti per il pomeriggio e la serata.

La forte tempesta di scirocco e libeccio che ha investito il Golfo di Napoli ha bloccato dalle prime ore di questa mattina tutti i collegamenti veloci per Capri e dalla terraferma per l’isola azzurra. Unica partenza quella della prima nave della Caremar che sosta nel porto di Capri durante le ore notturne e che ha riportato a Napoli i passeggeri.

Prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare i siti internet ed i call center delle compagnie di navigazione per avere notizie aggiornate sulle corse assicurate.

