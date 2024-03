Allerta Meteo, il ciclone è sul basso Tirreno: vento da uragano in Sardegna, forte maltempo verso Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Il Ciclone che sta colpendo l’Italia è sempre più vicino al Sud: la tempesta si trova nel basso Tirreno e sta provocando venti impetuosi in Sardegna dove il maestrale soffia con raffiche da uragano. Raggiunti, infatti, 109km/h a Punta Sebera, 100km/h sul Monte Rasu, 89km/h a San Gavino, 87km/h a Domus De Maria, 86km/h a Punta San Michele. Sempre in Sardegna sono in atto forti piogge, temporali e nevicate sui rilievi in un contesto tipicamente invernale.

I primi temporali stanno anche colpendo la Sicilia nord/occidentale e la Calabria tirrenica, ma le immagini satellitari mostrano chiaramente quando il Tirreno stia alimentando la formazione di sistemi nuvolosi carichi di pioggia: proprio da lì, nelle prossime ore, si genereranno i forti nubifragi che fino a domani imperverseranno in Calabria e Sicilia, provocando piogge torrenziali.

Sempre dal satellite possiamo notare l’estensione del ciclone: la sua “ritornante” sta colpendo Romagna e Marche, anche qui con forti piogge, mentre il fronte freddo si sta per abbattere sulla Grecia, con temporali violentissimi.

Le immagini del satellite MODIS della NASA, invece, evidenziano l’eccezionalità dell’innevamento sull’arco alpino dopo le grandi nevicate del weekend, soprattutto in Piemonte:

