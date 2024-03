Allerta Meteo Emilia Romagna: allarme arancione per piene dei fiumi e vento

MeteoWeb

La pioggia prevista per domani, nel giorno di Pasquetta, fa scattare l’allerta meteo arancione in Emilia Romagna. Nella giornata di lunedì 1 aprile, il transito di un sistema depressionario porterà condizioni di tempo perturbato, associate a precipitazioni intense sulle aree appenniniche, anche a carattere temporalesco e che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con occupazione delle zone di espansione dei corsi d’acqua, in particolare nel settore centrale della regione.

Nelle aree montane centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti, caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

Si prevede inoltre una ventilazione sudoccidentale, di burrasca forte sulle aree del crinale appenninico (tra 80 e 90km/h) e di burrasca moderata (tra 60 e 80km/h) sulle altre aree dei rilievi, sulle zone collinari e di pianura occidentali e orientali.

È stata, dunque, diramata l’allerta meteo arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini. L’allerta è invece gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna.

