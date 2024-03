Allerta Meteo Emilia Romagna: resta il codice arancione per le piene

MeteoWeb

Si restringe e si attenua, a partire dalla mezzanotte, l‘allerta meteo in Emilia Romagna. Secondo l’ultimo bollettino dell’Arpae, per domani, lunedì 4 marzo, la perturbazione si sposterà verso est e potranno verificarsi delle precipitazioni residue, deboli, in esaurimento su tutta la regione entro la tarda serata. Resta una criticità arancione nella pianura centro-occidentale per il lento esaurimento delle piene e di possibili incrementi dei livelli d’acqua in Appennino. Osservato speciale anche il Po nel defluire della piena nella pianura ferrarese. Attenzione anche a possibili frane in Appennino centro-occidentale.

Intanto in provincia di Modena riaprono i ponti sul Secchia. In particolare sono stati riaperti il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8, così come il ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468. Attualmente tutti i ponti della rete stradale provinciale risultano quindi aperti, anche se prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione Civile e quello della rete stradale provinciale da parte del personale della Provincia di Modena.

