Allerta Meteo ESTOFEX per Pasqua e Pasquetta: “rischio supercelle, in arrivo tornado, vento forte e grandine”

Rischio supercelle, tornado, vento forte e grandine al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi domenica di Pasqua 31 marzo 2024 fino alle 8 di domani, Lunedì 1° aprile 2024, Pasquetta. In dettaglio, un livello 1 è stato diramato per gran parte del Nord/Est della Spagna principalmente per tornado e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per la parte centrale-Sud della Francia fino al BENELUX e all’Ovest della Germania principalmente per tornado e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per il Sud/Ovest e il centro della Germania principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per le Alpi principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato diramato per il Nord-Nord/Est dell’Italia principalmente per forti raffiche di vento, tornado e in misura minore per grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per il Sud della Svezia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge. Un livello 1 è stato previsto per Lituania, Lettonia, Estonia, Nord Bielorussia e Ovest della Russia principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Infine, un livello 1 è stato emesso per il Marocco principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX per Pasqua e Pasquetta, i dettagli

“Attualmente una situazione di polvere densa sta influenzando gran parte dell’Europa. Le aree interessate dalla polvere dovrebbero contare su un’insolazione solare ridotta e temperature massime complessivamente più basse rispetto alle previsioni del modello“, è l’avvertimento iniziale del Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment).

In dettaglio, per quanto riguarda dello specifico Sud-Sud/Est della Francia, Liguria e Alpi, “un episodio di forti piogge è previsto nella zona in due fasi. La prima fase sarà collegata alla perturbazione che attraversa la zona nelle prime ore del mattino. La seconda fase sarà collegata alla seconda perturbazione che arriverà dalle tarde ore pomeridiane fino a quelle notturne. Sebbene la maggior parte delle piogge sarà causata dalla combinazione di un forte sollevamento sinottico e orografico, le previsioni dei profili atmosferici suggeriscono che la convezione incorporata possa aumentare i tassi di precipitazione e quindi è previsto il Livello 1. Domenica mattina, il forte shear a basso livello potrebbe comportare una minaccia di tornado sul Sud della Francia“.

Infine, per quanto riguarda il Nord-Nord/Est dell’Italia, il bollettino ESTOFEX di allerta meteo riporta: l’arrivo della perturbazione nella mattinata e un forte flusso attraverso le montagne causeranno lo sviluppo di un sistema a mesoscala. “Secondo i modelli ad alta risoluzione, si prevede che una o più supercelle possano formarsi“, “ci si può aspettare tornado e forti raffiche di vento“, e la grandine “non può essere esclusa con le supercelle“. “È previsto anche un forte shear a basso livello e un alto CAPE (Convective Available Potential Energy) a basso livello con le celle che si sviluppano vicino e a Nord-Nord/Est di Milano, suggerendo anche lì il rischio di tornado“.

