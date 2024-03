Allerta Meteo, forte maltempo nel weekend: domenica una giornata terribile

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un weekend di forte maltempo: la situazione è già cambiata con correnti di scirocco attive in tutto il Paese e un fronte carico di precipitazioni in risalita dal Mediterraneo occidentale verso il Nord/Ovest, dove ha già iniziato a piovere. In Piemonte sta anche nevicando oltre gli 800–900 metri. Il maltempo si intensificherà notevolmente nelle prossime ore: la prima sfuriata sarà nella sera-notte e poi, sabato mattina, nelle Regioni centrali tirreniche.

Ma gli occhi sono puntati alla seconda fase, tra sabato sera e domenica 10 marzo: la nuova perturbazione atlantica in avvicinamento sull’Italia determinerà 24 ore di maltempo estremo proprio nella giornata di domenica.

I fenomeni più violenti colpiranno il Nord/Ovest domenica mattina, con piogge torrenziali tra Piemonte e Liguria e copiose nevicate sulle Alpi oltre i 1.000 metri di altitudine. Nel pomeriggio-sera di domenica il maltempo più intenso si estenderà al Nord/Est e alle Regioni centrali tirreniche. L’arco alpino sarà sommerso da un’altra grande nevicata, stavolta anche nei settori centrali e orientali, mentre a valle la pioggia torrenziale provocherà esondazioni, straripamenti, frane e smottamenti.

Al Sud il maltempo si caratterizzerà in modo particolare per il forte vento di scirocco che domenica soffierà impetuoso su tutto il meridione, con raffiche superiori ai 100km/h in Puglia, la Regione più colpita. Le coste esposte (mar Jonio e Golfo di Taranto) verranno spazzate da una mareggiata impetuosa.

