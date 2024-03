Allerta Meteo, maltempo senza sosta: un altro grande ciclone tra domenica e lunedì

MeteoWeb

L’Italia continuerà a vivere un lungo periodo di maltempo: i modelli meteorologici sono molto netti e non lasciano scampo ad alternative rispetto al maltempo persistente nel breve, nel medio e nel lungo termine. Dopo l’abnorme anomalia calda e secca provocata dall’Anticiclone nel corso dell’inverno, adesso si prospetta una primavera molto piovosa con tanti fenomeni meteo estremi proprio a causa del caldo anomalo che rende l’atmosfera letteralmente carica di energia. Ne abbiamo già avuto le prime testimonianze con i forti temporali che si sono verificati nei giorni scorsi, a Febbraio e poi ieri il 5 marzo, in pianura Padana con funnel cloud, grandinate e tempeste di fulmini come se fossimo in piena estate.

Anche oggi abbiamo piogge e temporali sparsi al Centro/Nord con una circolazione ciclonica locale dal Piemonte alle Marche. La grandine ha imbiancato anche Roma, ma i temporali più forti stanno interessando proprio Umbria e Marche nelle zone interne dell’Appennino.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, in modo variabile così come oggi, alternato a schiarite localmente ampie sul nostro territorio nazionale. La prossima perturbazione seria arriverà nel weekend, con un forte aumento delle temperature al Centro/Sud e un altro carico di grandi piogge al Nord/Ovest. Tra domenica 10 e lunedì 11 marzo questo ciclone attraverserà l’Italia provocando fenomeni estremi ovunque, da Nord a Sud, con venti impetuosi, forti temporali, grandinate e nubifragi.

Le condizioni meteo avverse persisteranno poi anche la prossima settimana, in un contesto in cui le temperature saranno su una continua altalena tra rimonte calde prefrontali e veloci sbuffi freddi nord atlantici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.