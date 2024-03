Allerta Meteo: ancora piogge al Sud, forte maltempo stasera al Nord

MeteoWeb

Forte maltempo al Sud Italia in queste ore, soprattutto tra Calabria e Sicilia nel basso Tirreno dove sono in corso intensi nubifragi sin dalla notte. Particolarmente abbondanti le precipitazioni sui Peloritani, che raccolgono le nubi cariche di piogge provenienti dal basso Tirreno: nelle ultime ore sono caduti ben 54mm a Messina Guidari, 48mm a Mandanici, 41mm a Messina Bisconte, 44mm a Pezzolo, 42mm a Giampilieri e Altolia, 40mm a Cumia.

Piogge abbondanti anche nell’altra sponda, in provincia di Reggio Calabria, dove sono caduti 42mm di pioggia a Gambarie d’Aspromonte, 37mm a Cardeto, 36mm ad Arasì, 32mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 28mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 22mm a Bagnara Calabra, 19mm a Reggio Calabria, 17mm a Scilla, 16mm a Reggio Calabria Catona, 12mm a Palmi.

Le temperature sono in aumento, la quota neve è salita fino a 1.300/1.400 metri. Nelle prossime ore continuerà ad imperversare il maltempo, che nel pomeriggio-sera odierno sarà molto forte nel messinese e domani persisterà nel reggino, maggiormente esposto alle correnti occidentali.

Allerta Meteo: nuova perturbazione in arrivo al Nord

Nelle prossime ore, a partire dal tardo pomeriggio odierno, arriverà sull’Italia una nuova perturbazione che interesserà il Nord e provocherà forti piogge e temporali. Nel tardo pomeriggio di oggi avremo forti temporali in Piemonte, Lombardia e Liguria, mentre sulle Alpi inizierà a nevicare copiosamente tra Lombardia e Trentino Alto Adige inizialmente oltre i 1.300 metri di altitudine. Nella prossima notte il maltempo si sposterà verso il Nord/Est, con forti temporali persistenti in Lombardia e in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature diminuiranno sensibilmente e la quota neve scenderà dapprima sotto i mille metri, poi nella giornata di domani addirittura a 600–700 metri di altitudine. Le precipitazioni saranno molto intense, con forti grandinate in pianura Padana, dove oggi fa caldissimo: al Nord/Est abbiamo addirittura +19°C a Ferrara, Forlì e Pordenone, +18°C a Udine e Mestre, +17°C a Bologna, Verona, Padova e Modena. Caldo anche in Trentino Alto Adige con +16°C a Trento e Bolzano: sono temperature davvero elevate che alimenteranno fenomeni molto violenti nelle prossime ore, con temporali particolarmente intensi.

Intanto ecco le spettacolari immagini satellitari odierne grazie agli scatti dai satelliti MODIS della NASA:

