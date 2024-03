Allerta Meteo Sardegna: venti di burrasca e onde fino a 6 metri

MeteoWeb

Dalle prime ore di domani, lunedì 4 marzo, e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da venti da moderati a forti da ovest nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali, e sui crinali. Per effetto di questa situazione meteo, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste della Sardegna nordoccidentale, sono previste onde con altezza media intorno a 6 metri, mentre su quelle meridionali e nel Golfo di Cagliari sono previste onde con altezza media intorno a 2,5 metri.

Inoltre, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire dalle ore 14:00 e fino alle 23:59 del 4 marzo un avviso di allerta per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sull’area di allerta Logudoro.

