Allerta Meteo Sicilia: domani forte vento e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per vento forte, valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, sabato 30 marzo. “Dalle prime ore di domani, sabato 30 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previsti “venti forti sud-orientali, con rinforzi di burrasca sul settore occidentale e localmente sulla zona dello Stretto di Messina; rinforzi da burrasca a burrasca forte, da sud-ovest, sui rilievi”. Previsti, inoltre, “mari molto mossi tutti i bacini, localmente agitati lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest”.

