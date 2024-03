Allerta Meteo Toscana: continuano vento, mareggiate e pioggia

MeteoWeb

La Toscana è ancora interessata dai fenomeni determinati dall’area depressionaria che insiste sul Mediterraneo centro-occidentale. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha per questo aggiornato l’allerta meteo gialla emessa ieri per pioggia, vento e mareggiate, estendendola fino alla fine della giornata odierna. In particolare, per il forte vento l’estensione riguarda, fino alle 19 di oggi, Casentino, bacino del Reno e Valtiberina, mentre per tutto il resto della Toscana la vigilanza resterà attiva fino alla mezzanotte. Sempre fino alla mezzanotte codice giallo per mare agitato o molto mosso su costa centro-settentrionale e Arcipelago.

Il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, causato dalle residue piogge, è invece esteso fino alle 20 in Versilia, Lunigiana, area del Serchio, area Bisenzio-Ombrone pistoiese e bacino del Reno.

Nella giornata di domani, venerdì 29 marzo, condizioni di stabilità, ma con venti di scirocco ancora significativi sulle aree costiere.

