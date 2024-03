Allerta Meteo Veneto: fase di rovesci e temporali diffusi

MeteoWeb

Fino a sabato 30 marzo il meteo regionale prevede varie fasi di precipitazioni (anche con rovesci e locali temporali) in Veneto, intervallate da qualche parziale pausa. La fase più intensa si verificherà tra la serata di domenica 31 marzo e il primo pomeriggio di lunedì. Quantitativi complessivi abbondanti (o localmente molto abbondanti) di pioggia sulle zone prealpine e sulle Dolomiti; precipitazioni più discontinue e di entità assai minore sulla pianura centro meridionale.

Il limite delle nevicate sarà variabile, mediamente intorno a 1600-1900 metri. Rinforzo dei venti meridionali sui rilievi in quota, specie nella notte e mattinata di lunedì.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle ore 18 di domani, 31 marzo, alla mezzanotte di martedì 2 aprile, dichiara lo stato di “Attenzione” (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica sui seguenti bacini regionali: Alto Piave (BL); Piave Pedemontano (BL-Tv); Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi – Bl – Tv -Vr).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.