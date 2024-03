Atmosfera inquietante oggi al Sud, la sabbia del Sahara oscura i cieli di Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Nella giornata odierna, mercoledì 27 marzo 2024, si prevedono sull’Italia altissime concentrazioni di sabbia proveniente dal Sahara, proveniente dall’entroterra algerino, che si stanno riversando in proporzioni considerevoli nel nostro Paese. Le aree più colpite saranno quelle meridionali, in particolare Calabria e Sicilia, dove l’aria assume già in queste ore una tonalità tipicamente sahariana, caratterizzata da tonalità giallastre e rossastre, a causa della presenza di enormi quantità di polveri in sospensione nell’atmosfera.

Le precipitazioni attese oggi porteranno una grande quantità di sabbia a depositarsi al suolo, con picchi di concentrazione previsti soprattutto nelle prime ore del mattino al Nord Italia, e nel corso del pomeriggio e della sera al Sud. L’arrivo di un fronte freddo associato a un ciclone contribuirà a spazzare via lo scirocco, abbassando le temperature e ripulendo l’atmosfera. Tale fenomeno comporterà un trasferimento significativo di sabbia dall’atmosfera al suolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.