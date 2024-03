Avvistamenti UFO: il Pentagono rivela la causa dell’aumento dell’attività “extraterrestre” negli anni ’60

MeteoWeb

Un picco di avvistamenti UFO negli anni ’60 negli USA è stato probabilmente causato da test di aerei spia statunitensi avanzati e di tecnologia spaziale, secondo un rapporto del Pentagono presentato oggi al Congresso. I funzionari hanno anche affermato che “non c’erano prove” che il governo degli Stati Uniti avesse interagito con vita aliena. La maggior parte degli avvistamenti di UFO erano oggetti ordinari provenienti dalla Terra, secondo il rapporto.

Tuttavia, i funzionari del Pentagono hanno accettato che la loro ricerca non riuscirà a sedare le credenze popolari sugli ospiti alieni. “La proliferazione di programmi televisivi, libri, film e la grande quantità di contenuti su Internet e sui social media incentrati su argomenti relativi agli UAP molto probabilmente ha influenzato la conversazione pubblica su questo argomento e ha rafforzato queste convinzioni all’interno di alcune fasce della popolazione“, sostengono i funzionari del Pentagono.

Il rapporto del Pentagono

Il rapporto fa parte di un ampio tentativo pubblico da parte del governo degli USA di esaminare gli UFO – o come li chiamano i funzionari, “fenomeni anomali non identificati” (UAP). Lo sforzo ha incluso incontri pubblici con funzionari della NASA e udienze al Congresso.

Pubblicato dall’All-domain Anomaly Solution Office (AARO) del Pentagono, il rapporto rileva che l’opinione pubblica è stata probabilmente influenzata dalla cultura popolare. Una “narrativa particolarmente persistente”, hanno detto i ricercatori, è che il governo ha recuperato veicoli spaziali e resti alieni e ha cospirato per mantenere segrete le sue attività di ricerca sugli alieni.

Secondo un sondaggio Gallup del 2021, poco più del 40% degli americani ritiene che veicoli spaziali alieni abbiano visitato la Terra, un numero in crescita rispetto al 33% di due anni prima.

Nessuna prova di alieni

Un portavoce del Pentagono ha affermato che i funzionari si sono avvicinati al rapporto con una mentalità aperta, ma semplicemente non hanno trovato prove di visitatori extraterrestri. “Tutti gli sforzi investigativi, a tutti i livelli di classificazione, hanno concluso che la maggior parte degli avvistamenti erano oggetti e fenomeni ordinari e il risultato di un’errata identificazione“, ha detto ai giornalisti il Maggior Generale Pat Ryder.

L’AARO ha esaminato archivi e file classificati e ha esaminato tutte le indagini ufficiali del governo risalenti al 1945. Il rapporto elenca programmi governativi classificati, tra cui il Progetto Manhattan e lo sviluppo segreto del drone stealth dell’Air Force, l’RQ-170, che potrebbero aver contribuito ad aumentare le segnalazioni di oggetti o fenomeni non identificati. I ricercatori hanno scoperto, ad esempio, che un presunto documento sugli UFO trapelato nel 1961 non era autentico e che un campione di “veicolo spaziale alieno” raccolto da un’organizzazione investigativa sugli UAP non era costituito da un materiale ultraterreno ma invece era fatto di principalmente di magnesio, zinco e bismuto.

Il rapporto ha anche rivelato che, più recentemente, droni governativi e commerciali, nuovi tipi di satelliti e palloni meteorologici erranti hanno portato a una nuova ondata di segnalazioni. L’AARO ha promesso di pubblicare un ulteriore rapporto esaminando gli avvistamenti più recenti.

Anche se non c’è prova di presenza aliena, il rapporto è servito a svelare che in passato il governo ha considerato un programma per recuperare e decodificare qualsiasi veicolo spaziale alieno catturato: uno sforzo che non è mai stato portato a termine ma che ha alimentato teorie cospirative su un insabbiamento.

Gli avvistamenti UFO negli USA

Gli avvistamenti UFO segnalati negli USA aumentarono negli anni ’60, lo stesso decennio che vide il primo uomo camminare sulla luna e Yuri Gagarin orbitare attorno al pianeta. Da allora, gli avvistamenti UFO hanno continuato a crescere, con il Pentagono che ha ricevuto 800 segnalazioni di oggetti non identificati nell’aprile 2023, rispetto alle 650 segnalazioni dell’agosto 2022.

Sean Kirkpatrick, direttore dell’ufficio del Pentagono istituito per indagare su potenziali avvistamenti UFO, disse all’epoca alla CNN che circa la metà degli oggetti avvistati sono ritenuti “cose banali” come palloncini o droni. Ha aggiunto che tra il 2% e il 4% delle segnalazioni sono veramente anomale e richiedono ulteriori indagini. Nel frattempo, “una percentuale molto piccola” di segnalazioni presenta tracce “interessanti”, come viaggi ad alta velocità o “morfologia sconosciuta”, ha affermato.

L’interesse del pubblico per gli UFO è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Un’udienza al Congresso del luglio 2023 sulla questione ha attirato una significativa attenzione da parte del pubblico dopo che David Grusch, veterano ed ex membro della National Geospatial-Intelligence Agency, ha testimoniato durante un’audizione del Congresso che il governo degli Stati Uniti è in possesso di velivoli “intatti” di “origine non umana” dai luoghi di schianto degli UAP.

Tuttavia, le sue affermazioni sono state respinte da Kirkpatrick, il quale ha affermato che Grusch non ha “nessuna prova che suggerisca qualcosa di natura extraterrestre”.

Nel frattempo, l’interesse pubblico per gli UFO si è risvegliato di nuovo a settembre 2023, quando il sedicente esperto di UFO Jaime Maussan ha testimoniato davanti al Congresso messicano di aver scoperto due cadaveri “non umani” che non fanno parte della “nostra evoluzione terrestre”. Le affermazioni di Maussan non sono state provate; l’uomo è stato precedentemente associato ad affermazioni di scoperte che sono state successivamente smentite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.