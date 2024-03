Brutte notizie dalla Luna: addio a Odysseus, non si riprenderà mai più

MeteoWeb

Odysseus è morto. Il lander americano, prima astronave privata sulla Luna, non è riuscito a “svegliarsi“, ha reso noto Intuitive Machines, la società che lo ha costruito. Odysseus, non aveva ‘telefonato a casa’ questa settimana quando si prevedeva che i suoi pannelli solari avrebbero ricevuto abbastanza luce solare per accendere la radio. Il lander è atterrato con un’angolazione traballante il 22 febbraio, ma è stato comunque in grado di completare diversi test e inviare foto prima che la sua missione terminasse una settimana dopo, quando è entrato in una notte lunare durata una settimana.

Intuitive Machines sperava che potesse “svegliarsi” una volta ricevuta nuovamente la luce solare, come ha fatto il mese scorso l’astronave giapponese SLIM, allunata capovolta a gennaio. La società ha dichiarato che dopo diversi giorni di attesa, gli operatori hanno confermato che il sistema di alimentazione del lander “non avrebbe potuto effettuare un’altra chiamata a casa“.

La missione è stata salutata come un successo da Intuitive Machines e dalla NASA, anche se ha incontrato numerosi problemi lungo il percorso, incluso il ribaltamento all’atterraggio. E’ stato anche il primo atterraggio sulla Luna da parte di un’astronave americana dalla missione Apollo 17 con equipaggio nel 1972. Odysseus trasportava una suite di strumenti della NASA progettati per migliorare la comprensione scientifica del polo sud lunare, dove l’agenzia spaziale prevede di inviare astronauti nell’ambito del programma Artemis entro la fine del decennio. Intuitive Machines ha in programma altre due missioni sulla Luna quest’anno, entrambe parte dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della Nasa. Gli Stati Uniti, insieme ai partner internazionali, vogliono sviluppare anmbienti abitabili a lungo termine nella regione, raccogliendo il ghiaccio polare per produrre acqua potabile e producendo carburante per eventuali viaggi su Marte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.