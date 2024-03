Chiang Mai soffocata dall’inquinamento: il gioiello turistico della Thailandia è in pericolo

MeteoWeb

Chiang Mai, la capitale turistica del nord della Thailandia, è diventata una delle città più inquinate del mondo, costringendo visitatori e residenti a respirare aria altamente tossica. La città dei templi, coperta da una fitta nebbia di inquinamento, venerdì era in cima alla lista delle città più inquinate del mondo, secondo la società di monitoraggio della qualità dell’aria IQAir.

Il preoccupante inquinamento

Il livello di PM2,5 – microparticelle che possono penetrare nel flusso sanguigno e causare il cancro – è stato descritto da IQAir come “molto negativo per la salute“, raggiungendo 35 volte il limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“È un valore molto alto. Tutto ciò che ho è questa maschera, che è la stessa che ho usato durante il Covid“, ha dichiarato all’AFP Kamol, 62 anni, venditore di arance in un mercato della città. Chiang Mai è spesso colpita da alti livelli di inquinamento nei primi mesi dell’anno, quando i contadini dell’area circostante e dei Paesi vicini bruciano i loro campi dopo il raccolto per poterli ripiantare in modo rapido ed economico.

Anche gli incendi boschivi e i gas di scarico aggravano il problema, di cui il Paese ha preso coscienza solo di recente. A gennaio, il primo ministro Srettha Thavisin ha approvato una legge sull’aria pulita, in risposta alle conseguenze sempre più gravi dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei thailandesi.

Le opinioni dei residenti e dei turisti

I residenti di Chiang Mai – come Kamol, il venditore di arance, che sospira e scuote la testa quando gli viene chiesto – dicono di non aver ricevuto alcun aiuto. “Devo sottopormi a controlli sanitari ogni anno, soprattutto per le malattie respiratorie“, spiega. “L’inquinamento è sempre elevato, soprattutto in questo periodo dell’anno“, dice Sariya, 50 anni, mentre fa acquisti a Chiang Mai.

“Non c’è niente da fare perché l’inquinamento è sempre alto“. Sottolineando che la città si trova in una conca, il che non aiuta, Sariya sottolinea di essere “particolarmente preoccupato” per coloro che hanno problemi di salute. L’anno scorso, l’impennata dei livelli di inquinamento aveva scoraggiato i turisti internazionali dal visitare la città, lasciando i venditori ambulanti nello sconforto.

Secondo l’associazione alberghiera locale, gli stessi thailandesi hanno cancellato in massa le loro prenotazioni. Ma a Chiang Mai, venerdì, le strade erano piene di turisti che passeggiavano tra i monumenti, apparentemente non disturbati dallo smog. “Non ho paura dell’inquinamento“, ha detto Andy, un turista cinese di 32 anni, che ha spiegato che anche il suo Paese soffre di una scarsa qualità dell’aria. “Mi godo la città perché è così bella“. “Devi solo andare avanti e goderti la giornata“, aggiunge Guillaume, un turista francese in visita per 4 giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.