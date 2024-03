Clima, negli USA l’inverno più caldo mai registrato

MeteoWeb

Un febbraio molto mite ha chiuso un inverno dal caldo record per gli USA, secondo gli esperti dei Centri nazionali per l’informazione ambientale (NCEI) della NOAA. Di seguito sono riportati i punti salienti del rapporto sul clima degli Stati Uniti della NOAA per febbraio e l’inverno 2024.

La temperatura media negli Stati Uniti contigui il mese scorso è stata di +5,05°C, classificandosi come il 3° febbraio più caldo nelle registrazioni climatiche di 130 anni della NOAA. Iowa, Minnesota, Missouri e Wisconsin hanno avuto ciascuno il febbraio più caldo mai registrato. In altri 20 stati, febbraio 2024 è entrato nella top 10 dei più caldi mai registrati.

Il persistente caldo invernale ha portato a una costante diminuzione della copertura di ghiaccio sui Grandi Laghi, che ha raggiunto il minimo storico del 2,7% l’11 febbraio, la quantità più bassa di copertura di ghiaccio mai registrata a metà febbraio.

Le precipitazioni di febbraio per gli Stati Uniti contigui sono state di 47,2mm, classificandosi nel terzo più secco delle registrazioni climatiche. Illinois, Maine, New Hampshire, New York e Vermont hanno avuto ciascuno il secondo febbraio più secco mai registrato.

L’inverno meteorologico negli USA

L’inverno meteorologico è stato l’inverno più caldo mai registrato per gli Stati Uniti contigui, con una temperatura media di +3,1°C. Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York, North Dakota, Vermont e Wisconsin hanno avuto ciascuno il loro inverno più caldo mai registrato. In altri 26 stati, l’inverno 2024 è stato tra i top 10 più caldi mai registrati.

Le precipitazioni invernali totali sono state di 195,8mm, classificandosi nel terzo più piovoso delle registrazioni di dicembre-febbraio. Sia il Connecticut che il Delaware hanno avuto la terza stagione invernale più piovosa mai registrata.

La temperatura media da inizio anno (gennaio – febbraio 2024) per gli Stati Uniti contigui è stata di +2,5°C, classificandosi come la nona temperatura più calda mai registrata da inizio anno. La precipitazione da inizio anno è stata di 130mm, classificandosi nel terzo più piovoso delle registrazioni storiche.

Disastri da miliardi di dollari

Durante i primi due mesi del 2024, l’NCEI ha confermato un disastro meteorologico nella nazione con una perdita superiore a 1 miliardo di dollari. Dall’8 al 10 gennaio, un outbreak di tornado nel Sud e una tempesta sulla costa orientale hanno colpito più di una dozzina di stati, danneggiando molte case, aziende, veicoli e altre infrastrutture.

Dal 1980, gli Stati Uniti hanno subito 377 diversi disastri meteorologici e climatici in cui i danni/costi complessivi hanno raggiunto o superato 1 miliardo di dollari. Il costo totale di questi 377 eventi supera i 2.670 miliardi di dollari.

Altri eventi climatici degni di nota

Fiumi atmosferici inondano l’Ovest degli USA: una serie di fiumi atmosferici hanno portato forti piogge e nevicate negli Stati Uniti occidentali nel mese di febbraio, causando inondazioni significative, venti potenti, frane e blackout in alcune parti della California. La città di Los Angeles ha ricevuto più di 300mm di pioggia nel mese di febbraio, circa tre volte la media di febbraio, determinando il febbraio più piovoso degli ultimi decenni per la città.

Un tornado record a febbraio: temperature insolitamente calde mescolate con un vigoroso fronte freddo hanno alimentato potenti temporali che hanno generato tornado in parti dell’Upper Midwest. Il Wisconsin ha registrato il suo primo tornado di febbraio: un EF-2 vicino a Evansville.

Un incendio ha devastato il Texas e l’Oklahoma: lo Smoke House Creek Fire ha bruciato più di un milione di acri nel Texas Panhandle e nell’Oklahoma occidentale nel febbraio 2024. L’incendio, iniziato il 26 febbraio, è diventato il più grande incendio nella storia del Texas.

