Colorado sommerso dalla neve, paesaggi incantevoli nello Stato USA | FOTO

Migliaia di persone in Colorado sono rimaste senza energia elettrica e le autorità hanno chiuso autostrade e scuole durante una tempesta invernale che ha assediato l’area di Denver minacciando di generare altri 15 cm di neve durante la notte. La tempesta è arrivata mentre altre parti del Paese affrontavano condizioni meteo estreme. Enormi chicchi di grandine hanno colpito parti del Kansas e del Missouri nella notte di mercoledì ora locale, con tempeste che hanno scatenato anche tornado in Kansas. All’inizio di questo mese, una tempesta di neve ha generato più di 3 metri di neve su una località sciistica del Nord della California.

La tempesta in Colorado ha comportato la chiusura di un tratto dell’Interstate 70, l’autostrada principale Est/Ovest dello Stato per gran parte della scorsa giornata, lasciando alcuni automobilisti bloccati per ore, principalmente a causa di camion rimasti bloccati nella neve, che hanno provocato interruzioni del traffico, hanno riferito le autorità.

La tempesta, iniziata mercoledì sera, ha portato la neve melmosa e umida tipica di marzo, uno dei mesi più nevosi a Denver. Gli accumuli più importanti erano stati previsti nella regione del Front Range del Colorado, dove le pianure orientali incontrano le Montagne Rocciose e dove vive la stragrande maggioranza della popolazione dello Stato. La maggior parte della neve ha interessato i pendii a Ovest di Denver. Le aree a maggiore altitudine hanno registrato già oltre 90 cm e altri ancora sono attesi entro venerdì mattina. Denver ha registrato circa 23 cm. Altri 8-18 cm sono previsti nell’area di Denver entro venerdì mattina.

Sebbene sia un vantaggio per il settore sciistico del Colorado, le condizioni estreme hanno comportato la chiusura di diversi comprensori sciistici. La tempesta ha anche costretto alla chiusura di numerose scuole e uffici governativi giovedì e le scuole dell’area di Denver rimarranno chiuse anche venerdì.

Più di 18.800 utenze sono rimaste senza energia elettrica in tutto il Colorado giovedì sera, principalmente nella zona metropolitana di Denver e lungo il Front Range, secondo poweroutage.us.

