Crollo Ponte Baltimora, cresce l’ipotesi terrorismo: “nave colpita da cyber-attacco”

MeteoWeb

A causa della “perdita di propulsione“, la nave portacontainer Dali aveva perso il controllo ed aveva avvisato le autorità del rischio di collisione. E’ quanto scrive l’Abcnews citando un rapporto non classificato della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, l’agenzia per la sicurezza cibernetica e delle infrastrutture, riguardo all’incidente che ha portato al crollo del ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora. “La nave ha notificato al dipartimento dei Trasporti del Maryland che avevano perso il controllo che una collisione con il ponte era possibile – si legge nel rapporto – lo scontro della nave con il ponte ha provocato il suo completo crollo“.

La nave Dali che si è schiantata contro il ponte di Baltimora aveva “un problema di alimentazione“. Lo hanno detto le autorità del Maryland durante una conferenza stampa. L’ipotesi, quindi, che la nave sia stata oggetto di un cyber-attacco è al momento la più accreditata. In questo caso, si tratterebbe a tutti gli effetti di un attacco terroristico agli USA.

Il porto di Baltimora è un importante hub di distribuzione di prodotti petroliferi nell’Atlantico centrale (PADD1B). Con il crollo del ponte FS Key, tutti i terminal del porto sono stati bloccati. Il rischio è di gravi ripercussioni sugli approvvigionamenti energetici internazionali.

Il video che mostra i due blackout sulla nave cargo prima dell'impatto sul Ponte di Baltimora

Foto













































/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.