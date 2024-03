Crollo Ponte Baltimora: sul cargo due blackout prima dell’impatto. Ipotesi attentato | VIDEO

MeteoWeb

Sono ore drammatiche a Baltimora, città americana di 600 mila abitanti nel Maryland, vicino Washington, dove in piena notte è crollato un importante ponte del porto cittadino: è stato travolto dall’impatto di una grossa nave cargo che ha colpito uno dei piloni del ponte in acqua, e ora i soccorritori stanno cercando decine di persone disperse in acqua, tra le quali almeno una ventina di persone e diversi veicoli con altra gente a bordo che si ritiene siano caduti nel fiume Patapsco. Ma le stesse autorità hanno avvertito che le condizioni non sono sicure per i soccorritori a causa di “alcuni carichi” rimasti appesi alla struttura, e per le condizioni di visibilità limitata e il rischio di congelamento di chi è in acqua. Difficile, quindi, che ci siano superstiti: i morti dovrebbero essere più di 30.

A travolgere il colossale ponte è stata una nave portacontainer battente bandiera di Singapore, la Dali: secondo il sito web di monitoraggio marittimo, MarineTraffic, il cargo (lungo circa 300 metri e largo 48) si era fermato a Baltimora, da dove stava partendo diretto a Colombo, in Sri Lanka. Impressionanti le riprese video che mostrano prima l’impatto, poi della struttura che si sbriciola. Il ponte – che si estende sul fiume Patapsco e funge da attraversamento più esterno del porto di Baltimora, un collegamento essenziale della Interstate-695, la Baltimore Beltway- era a quattro corsie e lungo oltre due chilometri.

L’ipotesi attentato e quegli strani blackout elettrici sula nave prima dell’impatto

Un video che riprende l’incidente mostra chiaramente come sulla nave portacontainer Dali, pochi istanti prima dell’impatto con il pilone del ponte, ci sono stati due blackout elettrici durante i quali il mezzo non era governabile. Questo fa ipotizzare anche lo scenario dell’attentato terroristico: la nave è affondata, ma cos’è successo a bordo in quei minuti immediatamente precedenti all’incidente?

Il video che mostra i due blackout sulla nave cargo prima dell'impatto sul Ponte di Baltimora

I soccorsi in atto e la difficoltà di recuperare vivi i superstiti

Kevin Cartwright, portavoce dei vigili del fuoco, ha reso noto che i soccorsi lavorano con la Guardia Costiera e che una squadra di sommozzatori è al lavoro, ma le temperature nelle acque del porto sono sotto lo zero. Le speranze di recuperare chi è in acqua si affievoliscono ogni minuto che passa. “E’ accaduto all’una e mezzo di notte, in un momento in cui c’era visibilità limitata: stiamo lavorando senza sosta, considerando le temperature esterne e quelle dell’acqua, per cercare di salvare e forse recuperare le persone“, ha riferito Cartwright. “La temperatura dove mi trovo è di meno uno ma potrebbe essere leggermente inferiore. E sono sicuro che la temperatura dell’acqua è ancora più fredda: è una cosa che preoccupa e anche un rischio per i nostri subacquei“.

Il governatore del Maryland, Wes Moore, annuncia di aver dichiarato lo stato d’emergenza. In una dichiarazione diffusa via X, Moore conferma che il suo ufficio è in “stretto contatto” con le altre autorità coinvolte e aggiunge: “Ho dichiarato uno stato d’emergenza qui nel Maryland e stiamo lavorando con un team interistituzionale per dispiegare rapidamente le risorse federali dell’Amministrazione Biden“. Morre ringrazia i soccorritori intervenuti dopo la “tragedia“.

Il segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg è in costante contatto con il governatore del Maryland Wes Moore e con il sindaco di Baltimora Brandon M. Scott.

“Una preghiera per le vittime del tragico incidente accaduto al ponte di Baltimora. Nella speranza che i dispersi stiano bene, esprimo a nome del Governo italiano la nostra vicinanza agli Stati Uniti“: lo scrive su X il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

“Mamma mia che tragedia! Il nostro pensiero ai soccorritori e a chi sta lottando per la vita“. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al crollo del ponte Francis Scott Key, a Baltimora.

Il Ponte Francis Scott Key di Baltimora

Il Francis Scott Key Bridge fu inaugurato nel 1977: porta il nome del ‘Mameli americano’, l’autore del poema del 1814 da cui sono state tratte le parole dell’inno degli Stati Uniti, “Star Spangled Banner“. In acciaio e ad arcate, è lungo 2.632 metri e consente alla strada Interstate 695, la ‘Baltimore Beltway’, di superare il fiume Patapsco nei pressi del porto della città. L’arcata più lunga del ‘Key Bridge’, come viene chiamato dai locali, misura ben 366 metri e all’epoca della costruzione era la terza più lunga al mondo per un’opera di questo genere. Prima del crollo veniva attraversato in media da 11 milioni e mezzo di veicoli all’anno. Nella zona del porto il fiume è attraversato anche da un altro ponte e da un tunnel e sono tutti a pedaggio.

