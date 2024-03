Domenica delle Palme con mareggiata e vento sul litorale romano

MeteoWeb

La Domenica delle Palme si presenta con meteo variabile, con sprazzi di sole, nuvole e vento, che non stanno attirando, almeno per ora, la folla di visitatori romani sul litorale di Ostia, Fiumicino e Fregene come accaduto nei precedenti weekend. Non c’è alcuna “prova generale” in vista della Pasqua: le spiagge sono deserte, ma non mancano comunque persone che si aggirano per passeggiate, avvolte nelle giacche a vento, lungo i moli dei porti o in attesa del pranzo nei ristoranti e bistrot. La giornata festiva è anche segnata da una mareggiata, con onde fino a 1,5 metri, che colpisce il litorale, preannunciando il maltempo in arrivo che investirà l’Italia a partire da martedì prossimo e che influenzerà almeno fino a giovedì l’andamento della Settimana Santa.

