L’ex direttore dell’Agenzia UFO del Pentagono spiega perché si è dimesso: “più rischioso di quando ero nei servizi segreti”

A dicembre 2023, Sean Kirkpatrick ha lasciato il suo incarico di direttore dell’Agenzia UFO statunitense. Da quando ha assunto la direzione dell’All-Domain Anomaly Risoluzione Office (AARO) del Pentagono nel 2022, Kirkpatrick ha ricevuto minacce violente, campagne diffamatorie sui social media e ha persino dovuto chiamare l’FBI dopo che un fanatico degli UFO si era presentato a casa sua. “Ho avuto persone che hanno minacciato mia moglie e mia figlia e hanno cercato di entrare nei nostri account online – molto di più di quando ero vicedirettore dell’intelligence [del Comando strategico degli Stati Uniti]”, ha raccontato Kirkpatrick al Guardian.

Quindi, dopo appena 18 mesi di lavoro, Kirkpatrick ha deciso di lasciare il suo incarico lo scorso dicembre. Poi, nei giorni scorsi, AARO ha pubblicato la prima parte di un rapporto su cui Kirkpatrick aveva lavorato, in cui ci concludeva che non c’erano prove “che alcuna indagine dell’USG [il governo statunitense], ricerca sponsorizzata da accademici o comitato di revisione ufficiale avesse confermato che qualsiasi avvistamento di un UAP [fenomeno aereo non identificato] rappresentasse una tecnologia extraterrestre”.

Le dichiarazioni di David Grusch

Le conclusioni dell’AARO hanno mandato in tilt il mondo dell’ufologia. Dopotutto, è stato solo nel luglio dello scorso anno che l’ex ufficiale dell’intelligence David Grusch ha dichiarato in una gremita udienza al Congresso che per decenni il governo degli Stati Uniti aveva accumulato astronavi aliene precipitate tentando di reingegnerizzarle. I veri “credenti” pensavano che ci stessimo avvicinando più che mai alla piena divulgazione e che era solo questione di tempo prima che il governo portasse i dischi volanti sul prato della Casa Bianca.

Kirkpatrick stava guardando l’udienza. Nel corso di tre ore, e attraverso la testimonianza di due ex piloti della Marina statunitense, David Fravor e Ryan Graves, il Congresso è venuto a conoscenza di velivoli sconosciuti che effettuavano manovre impossibili o del possesso da parte del governo di “prodotti biologici non umani” recuperati da astronavi precipitate. Ad un certo punto, il deputato Tim Burchett ha chiesto a Grusch se avesse qualche conoscenza personale di persone che sono state danneggiate o ferite nel tentativo di coprire o nascondere la tecnologia extraterritoriale. Grusch ha risposto di sì. Burchett ha poi chiesto a Grusch se avesse sentito parlare di qualcuno che era stato assassinato. L’ex funzionario dell’intelligence ha risposto: “ho indirizzato le persone con quella conoscenza alle autorità competenti”. Fondamentalmente, Grusch ha detto di non aver visto le astronavi e i “prodotti biologici” con i propri occhi; qualcuno nella comunità dell’intelligence gli ha raccontato la storia.

Naturalmente Kirkpatrick ha provato a parlargli. Ma nonostante Grusch avesse lanciato la maggior parte di queste notizie bomba mesi prima sul canale NewsNation, quando gli è stato chiesto di discuterne con l’unico uomo del governo degli Stati Uniti che aveva davvero bisogno di sentire la storia, non si è presentato. “Abbiamo provato a contattarlo quattro o cinque volte per convincerlo a presentarsi”, dice Kirkpatrick. “E fino al momento in cui me ne sono andato, si era rifiutato di venire per una serie di ragioni”.

Kirkpatrick dice che le prove contro le affermazioni di Grusch sono conclusive. “Non ci sono prove a sostegno di nessuna delle accuse o di qualsiasi ingegneria inversa extraterrestre o ‘prodotti biologici umani’ o come li si voglia chiamare”, dice. “Si vede questa storia emergere ogni due decenni, ed è praticamente la stessa storia”. E proviene, aggiunge, da un nucleo di persone che può essere descritto solo come la nuova lobby americana degli UFO.

Una nuova era

La mania degli UFO del XXI secolo è iniziata il 16 dicembre 2017 dopo che il New York Times ha riferito che il Pentagono aveva creato qualcosa chiamato Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Questo era presumibilmente un dipartimento segreto che indagava su fenomeni aerei non identificati o UAP (acronimo preferito dal Dipartimento della Difesa per gli UFO). L’articolo del New York Times includeva anche tre video, il più avvincente dei quali mostrava un oggetto stranamente simile a un disco volante, che si muoveva senza apparenti mezzi di propulsione. La storia è diventata virale e gli UFO sono diventati mainstream.

Tuttavia, non tutto nella storia del New York Times era accurato, ricostruisce il Guardian. Sì, il Pentagono aveva un programma UFO, ma si chiamava AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program), non AATIP, e ha avuto inizi bizzarri.

Seduto accanto a Grusch in quell’udienza al Congresso, c’era George Knapp, un giornalista che nel 2006 ha co-scritto un libro intitolato Hunt for the Skinwalker. Il libro di Knapp racconta storie di bestiame che scompare, di “oggetti invisibili che emettono campi magnetici” e di sfere volanti che sfrecciano attorno all’omonimo Skinwalker Ranch, una grande proprietà nello Utah. Il libro si è rivelato determinante nell’ufologia moderna. La notizia arrivò fino a James Lacatski, un ufficiale dell’intelligence del Dipartimento della Difesa, che ne rimase stupefatto e contattò il miliardario dell’aviazione Robert Bigelow, all’epoca proprietario dello Skinwalker Ranch. Bigelow ha permesso a Lacatski di visitare il ranch e indagare; una sera, Lacatski affermò di aver visto un’apparizione in cucina, descritta nel libro successivo di Knapp e Lacatski del 2021 Skinwalkers at the Pentagon come “un dispositivo tecnologico ultraterreno” che prese la forma di “una complessa struttura tubolare semi-opaca giallastra”.

Lacatski e Bigelow portarono le loro scoperte al defunto Harry Reid, il senatore del Nevada, che aveva anche lui un vivo interesse per gli UFO. Bigelow era un sostenitore di lunga data delle campagne di Reid e lo convinse che era giunto il momento di esaminare gli UFO e i fenomeni correlati. Lacatski seppellì il vero scopo della sua ricerca sotto un acronimo insignificante: AAWSAP. Il Pentagono ha donato 22 milioni di dollari all’AAWSAP nel 2008 – e l’AAWSAP ha dato i fondi che a Bigelow e alla sua compagnia, Bigelow Aerospace, che hanno usato i soldi per dare la caccia agli UFO e al paranormale allo Skinwalker Ranch.

Alcuni anni dopo, il Pentagono venne a conoscenza di ciò che stava realmente accadendo e l’AAWSAP fu completamente chiuso nel 2012. Non ci sono prove che l’AAWSAP abbia trovato astronavi o alieni. Ma il mito aveva messo radici.

Nel rapporto di Kirkpatrick, egli afferma che tutte le storie – i corpi alieni e le astronavi precipitate di cui Grusch ha parlato al Congresso – “provengono in gran parte dallo stesso gruppo di individui che hanno legami con il programma AAWSAP/AATIP” e “hanno lavorato insieme in modo coerente in vari sforzi legati agli UAP”.

Le loro convinzioni, dice ora Kirkpatrick, sono circolari quanto le loro associazioni reciproche. “Alcuni di quello stesso gruppo ristretto di individui avevano contattato uno di questi partner del settore e lo avevano convinti a dare un’occhiata a un pezzo di materiale che, secondo loro, faceva parte di un UFO precipitato. E poi hanno indicato quella compagnia dicendo “stanno facendo il reverse engineering degli UFO precipitati?”. Beh, sono stati loro a darglieli”, sottolinea Kirkpatrick. Tuttavia, lui e il suo team dell’AARO hanno esaminato la questione. “Si scopre che non è davvero un UFO. Molto probabilmente si tratta di un pezzo della custodia di un missile proveniente da un test dell’Air Force”, afferma.

“È più una religione”

Che dire dei video sugli UFO trapelati, come quello del New York Times? Kirkpatrick afferma che non ci sono dati sufficienti per fornire un’analisi definitiva di ciascuno di essi, ma insiste sul fatto che, come tutte le storie che sono arrivate sulla sua scrivania, hanno spiegazioni banali che non coinvolgono gli alieni. L’oggetto rotante a forma di disco volante è probabilmente il riflesso di una lontana fonte di calore. “La fonte potrebbe essere qualsiasi cosa. Anche un pallone meteorologico emetterà quel tipo di bagliore se ha abbastanza metallo lucido su di sé“, dice.

“C’è una fede assolutamente vera, che suggerirebbe che sia più simile a una religione che a una realtà fattuale”, dice Kirkpatrick. “E quelle sono le persone che non convincerai mai, non importa cosa gli metti di fronte. Posso esporre le foto dei programmi classificati che hanno equivocato e ancora non ci crederebbero. Direbbero: ‘No, deriva da una tecnologia aliena’”. Ma cosa succederebbe se il governo alla fine mettesse le mani sugli alieni e sui loro dischi volanti? “Non è il loro lavoro [mantenere il segreto]”, dice. “Verrebbe immediatamente consegnato alla NASA e la NASA lo divulgherebbe immediatamente a tutti. Questo è il loro lavoro”, conclude Kirkpatrick.

