Foschia in Umbria per la sabbia del Sahara: le previsioni meteo per Pasquetta

La sabbia del Sahara ha raggiunto anche l’Umbria da un paio di giorni, creando un effetto foschia in varie zone della regione. Ora si guarda con attenzione al meteo per la giornata di Pasquetta, tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta. Stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione Civile umbra, la mattinata sarà caratterizzata da una leggera nuvolosità, che in rapido aumento nelle ore pomeridiane porterà piogge e rovesci. Maltempo che dovrebbe interessare praticamente ogni settore della regione, dalle zone appenniniche a quelle più pianeggianti. Anche le temperature subiranno una diminuzione.

E anche gli umbri che sceglieranno di trascorrere qualche ora di relax nelle località balneari più vicine, come ad esempio Civitanova Marche, sull’Adriatico, o Capalbio nel Tirreno, dovranno fare i conti con un pomeriggio alquanto incerto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

