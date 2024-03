Guerra Ucraina, il capo di stato maggiore della Francia: “non ci limiteremo a fornire solo armi”

MeteoWeb

“La Russia non dovrebbe aspettarsi che l’Occidente limiti il suo sostegno all’Ucraina alle sole forniture di armi. La guerra finirà quando la Russia smetterà di attaccare. La guerra in Ucraina ci preoccupa perché siamo coinvolti nelle sue conseguenze. Gli europei devono quindi essere in grado di assumersi dei rischi per garantire la sicurezza dell’Europa nel prossimo decennio. L’intenzione del presidente Macron è quella di far capire a Vladimir Putin che siamo consapevoli della posta in gioco in Ucraina“. Il capo di stato maggiore delle forze armate francesi, il generale Thierry Burkhard.

