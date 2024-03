I primi ominini dell’Asia realizzavano utensili avanzati

MeteoWeb

I primi ominini dell’Asia orientale hanno fabbricato sofisticati strumenti di pietra prima di quanto ipotizzato in precedenza. A rivelarlo uno studio internazionale, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Utensili con la “tecnica Levallois”

La produzione di utensili in pietra con la “tecnica Levallois”, che prende il nome dal sito di Levallois, in Francia, consisteva in una notevole differenziazione degli strumenti su scheggia, e su lama, che permetteva di ottenere da un singolo ciottolo o nucleo di selce numerosi e variegati strumenti. Così da un semplice nucleo appositamente preparato, una mano esperta, con l’ausilio di un’altra pietra chiamata percussore poteva produrre in serie e con lo stesso procedimento punte, lame e schegge, rappresentando una pietra miliare nello sviluppo di abilità tecniche e capacità di pianificazione mentale nella prima evoluzione umana.

2.015 manufatti litici

La tecnologia per la realizzazione di utensili attraverso un nucleo è emersa in Africa orientale circa 1,7 milioni di anni fa, ma la tempistica della sua diffusione in Eurasia non è chiara. Dong-Dong Ma, Ignacio de la Torre, entrambi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Madrid, assieme ai loro colleghi hanno scoperto prove della tecnologia nel sito archeologico di Cenjiawan nel bacino di Nihewan, in Cina, datato a circa 1,1 milioni di anni fa. Tra il 1986 e il 2019, gli scavi a Cenjiawan hanno permesso il ritrovamento di 2.015 manufatti litici, tra cui nuclei, scaglie, frammenti di scaglie, utensili ritoccati e pezzi pestati.

I ricercatori hanno analizzato 102 serie di manufatti in pietra che potevano essere riadattati insieme per ricostruire le azioni specifiche compiute durante la produzione degli utensili. I risultati hanno rivelato che per creare prodotti in pietra gli ominini utilizzavano un processo standardizzato con più fasi di sfaldatura organizzata. I costruttori di utensili di Cenjiawan adattavano queste tecniche in modo flessibile alla qualità delle materie prime disponibili.

Gli scienziati sottolineano che il sito di Cenjiawan precede di 300.000 anni la prima tecnologia di preparazione dei nuclei conosciuta in Eurasia. Secondo gli autori, i risultati hanno implicazioni per lo sviluppo e la diffusione dei primi esseri umani e delle tecnologie associate in Eurasia.

