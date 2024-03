Buongiorno, Buon Sabato Santo 2024: il significato e le immagini più belle da condividere oggi

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Sabato Santo 2024! Prima della gioia della Domenica di Pasqua con la sua Resurrezione, oggi predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione per Gesù che giace nel sepolcro. Il Sabato Santo è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra il mistero della discesa agli Inferi di Gesù. Egli, dopo che il suo corpo viene tolto dalla croce, su cui è morto il Venerdì Santo, e deposto nel sepolcro, viene preservato dalle corruzioni grazie alla virtù divina, discendendo agli Inferi con la sua divinità e con la sua anima umana, ma non con il suo corpo (che, incorrotto per azione dello Spirito Santo, riposava nella tomba). Compiuta tale missione, divinità e anima di Gesù si ricongiungono al corpo nel sepolcro. Ciò costituisce il mistero della Resurrezione, centro della fede di tutti i cristiani, che verrà celebrata nella Domenica di Pasqua.

Il Sabato Santo è aliturgico (non si celebra la messa), la Sacra Comunione si può fare solo in forma di viatico, Eucaristia impartita a chi è in pericolo di vita; si esclude la celebrazione delle nozze e degli altri sacramenti, eccetto quelli della penitenza e dell’unzione degli infermi.

La Chiesa Cattolica considera degno di lode protrarre il digiuno ecclesiastico e l’astinenza dalle carni per tutto il Sabato. Luci e candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori e paramenti, tovaglie e copritovaglie, le campane mute e, in molte chiese, rimane esposta la croce, simbolo di salvezza dalla morte eterna per tutti coloro che credono.

