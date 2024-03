Maltempo, il ciclone Monica visto dallo Spazio: si è formato l’occhio. Almeno 13 dispersi | LIVE

MeteoWeb

Sono davvero spettacolari le immagini del Ciclone Monica che sta colpendo in questa domenica 10 marzo 2024 gran parte d’Europa e del Mediterraneo. A causa delle condizioni meteorologiche avverse ci sono 7 dispersi in Francia, 6 dispersi in Svizzera e gravi criticità anche in Italia. Le immagini satellitari sono al tempo stesso spettacolari e impressionanti perchè evidenziano la vastità di questo sistema ciclonico che ha un minimo barico di 994hPa nel Golfo di Biscaglia, ben visibile dai satelliti dove s’è formato l’occhio del ciclone.

Dall’Atlantico, lungo il bordo occidentale della tempesta, sta irrompendo aria fresca tanto che a Madrid la massima giornaliera odierna è ferma a +10°C mentre il richiamo caldo di scirocco fa impennare le temperature sull’Italia centro/meridionale tanto che a Roma siamo arrivati a +17°C e a Pescara addirittura a +21°C.

Le più gravi criticità si registrano sulle Alpi per le eccezionali nevicate in corso; ma anche le piogge stanno provocando problemi al Nord mentre al Sud è il vento di scirocco ad oltre 100km/h che provoca danni e disagi diffusi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.