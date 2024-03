Maltempo, domani chiuso il Parco di Monza per allerta gialla

MeteoWeb

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto con un’ordinanza la chiusura del parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, domenica 3 marzo. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta meteo gialla emesso dalla Protezione Civile regionale e delle previsioni meteo che confermano precipitazioni continue anche domani, unite a raffiche di vento che potrebbero provocare la caduta di rami e alberi all’interno dell’area verde.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.