Maltempo Genova: frana in località Viganego, chiusa SS45

Una massiccia frana si è registrata lungo la SS45 nella zona di Viganego, nell’entroterra di Genova. A seguito di ciò, Anas ha deciso di chiudere il tratto interessato, con traffico deviato verso Davagna. Sul posto sono attualmente presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente, al momento non si segnalano né feriti né danni materiali. La frana è stata causata dalle persistenti piogge che si sono abbattute sulla regione genovese nei giorni precedenti.

Sono 3 i paesi isolati dalla frana. Il materiale è caduto subito dopo località La Presa, nei pressi del bivio per Viganego che permette di raggiungere anche i paesi di Cisiano e Terrusso. “Intorno alle 12 faremo un sopralluogo sull’area della frana insieme ai tecnici per verificare sul posto la situazione e valutare le prossime mosse per riaprire la strada, in sicurezza, il prima possibile -ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Nel frattempo rimarremo in costante contatto con il sindaco di Bargagli per monitorare la situazione, con la Protezione civile regionale pronta ad intervenire a supporto della popolazione in caso di necessità“. Nel Ponente, una nuova caduta di materiale all’altezza del Malpasso ha portato alla chiusura in via precauzionale dell’Aurelia tra Varigotti e Noli.

