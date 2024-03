Maltempo, in Lombardia oltre 290 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Dalla mezzanotte sono stati effettuati dai vigili del fuoco oltre 290 interventi in Lombardia per il forte vento e la pioggia che stanno colpendo la regione: più colpite le province di Brescia, Milano, Mantova e Cremona. A Brescia, a causa del forte vento, un ponteggio è caduto su una piazza che fa parte dell’area archeologica del Foro romano (in foto), l’antica zona nel centro città patrimonio mondiale dell’Unesco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per verificare se l’antica struttura abbia subito dei danni.

