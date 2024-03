Maltempo Lombardia, cede argine del Seveso: allagamenti a Bovisio Masciago

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco in Lombardia per i danni causati dal maltempo, con pioggia e forte vento, che sta colpendo la regione. Dalla mezzanotte sono stati espletati 360 interventi. Nella foto il soccorso effettuato a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza, dove il cedimento di un argine del fiume Seveso ha interessato due depositi di un autolavaggio.

