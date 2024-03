Maltempo, notte estrema in Liguria: neve nel Ponente, potenti raffiche di scirocco sul Centro-Levante

MeteoWeb

Una vasta perturbazione sta transitando sulla nostra penisola, determinando precipitazioni diffuse. Sulla Liguria si registrano fenomeni persistenti di intensità debole o moderata, anche a carattere di rovescio: hanno interessato nella notte l’intera regione e sono tuttora in corso. Al momento i massimi di precipitazione si registrano sul Turchino dove insiste una sottile linea di convergenza. Si registrano al momento 111 mm a Mele (GE), 90 mm a Fiorino (GE), 84 mm a Urbe (SV).

In conseguenza delle piogge in atto, Arpal riporta che si stanno registrando rilevanti risposte idrologiche del reticolo idrografico minore in particolare sulla costa del Ponente genovese. Alle piogge delle ultime 6-9 ore hanno risposto la gran parte dei corsi d’acqua del Centro e del Ponente, con deflussi ovunque ampiamente contenuti in alveo. Arpal segnala “la possibilità di nuove risposte del reticolo idrografico minore con possibili locali criticità in corrispondenza delle precipitazioni di maggior intensità”.

Precipitazioni nevose si sono registrate sui nivometri Arpal dell’estremo Ponente (circa 3 cm a Triora) dove la quota neve si è assestata attorno ai 1000-1200 metri. Venti di scirocco forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte hanno soffiato e soffiano tuttora sul Centro-Levante (Corniolo 65 km/h, Portofino 44 km/h, Casoni 70 km/h con raffiche attorno ai 100km/h. A Fontana Fresca 81 km/h con raffiche fino a 115 km/h). Rilevata una raffica di vento a 124,9 km/h a Fontana Fresca sopra Sori.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.