Maltempo Piemonte, Cirio: “evitare spostamenti non necessari”

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio invita i cittadini alla prudenza durante l’intensa ondata di maltempo che sta portando forti piogge sulla regione e tanta neve sulle montagne. “Invito i cittadini alla prudenza e a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane per il rischi di valanghe”, ha affermato Cirio che, con l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi, segue gli aggiornamenti sul maltempo in costante collegamento con la Sala Operativa regionale attiva h24 da stamattina alle 8 e fino all’esaurimento della situazione. “Siamo attenti e presenti all’interno delle centrali di Protezione Civile – spiega – con le prefetture e i sindaci per garantire il massimo livello di sicurezza al Piemonte“.

La stessa raccomandazione arriva dal presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo: “stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e ribadiamo l’invito alla prudenza e ad evitare di mettersi in viaggio se non per ragioni strettamente necessarie”.

