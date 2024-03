Maltempo Piemonte, frana sulla Gardesana 45bis: chiusa

MeteoWeb

Il maltempo sta portando forti nevicate ma anche forti piogge in Piemonte, determinando problemi e disagi. A causa di una frana all’imbocco della galleria da Riva verso Limone la circolazione sulla Gardesana 45bis è stata chiusa al traffico fra Limone e Riva. Un grosso masso e tanti detriti hanno raggiunto la carreggiata, ostacolando la circolazione e portando alla chiusura della strada.

