Maltempo, continuano i temporali in Piemonte: funnel cloud a Nichelino, caos per la grandine sulle strade | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano i temporali in Piemonte dopo le intense grandinate del pomeriggio. Anche in serata, nascono nuovi nuclei a macchia di leopardo dal Cuneese al Novarese, che stanno provocando nubifragi e intense grandinate, con disagi sulle strade. Nel Torinese, si è formato addirittura un funnel cloud (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui però il vortice non riesce a toccare il suolo. In particolare, il funnel cloud è stato avvistato tra Nichelino e La Loggia, sulla pianura a sud di Torino.

Una forte grandinata ha interessato anche la tangenziale Sud di Torino e l’autostrada A6 Torino-Savona, determinando condizioni di guida difficili e costringendo gli automobilisti a fermarsi sulla carreggiata. La grandine ha interessato molte località.

Forte grandinata sull’autostrada A6 Torino-Savona

Temporale con grandine a Cambiano, nel Torinese

Fulmini squarciano il cielo a Moncalieri

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.