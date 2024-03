Maltempo Piemonte: domani rischio valanghe “4-Forte”, ancora strade chiuse

MeteoWeb

È ancora rischio valanghe in Piemonte. Lo rende noto l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che spiega: “le grandi quantità di neve registrate nel fine settimana mantengono ancora alto il grado di pericolo valanghe che domani si mantiene 4-Forte su gran parte della regione. Possibili ulteriori distacchi di grandi valanghe in particolare sui settori settentrionali e nord occidentali”.

Proprio a causa di una valanga e delle nevicate delle scorse ore, il Passo del Sempione è attualmente chiuso al traffico in territorio elvetico. Anas rende noto che la strada statale 33 in territorio italiano è invece regolarmente transitabile per tutti i veicoli fino al confine di Stato. La società di trasporto svizzera Bls, attraverso un post su X, ha annunciato che il collegamento da e per l’Italia è assicurato dai treni per il trasporto di veicoli tra Iselle, nel Verbano-Cusio-Ossola, e Briga.

Ancora difficile la viabilità provinciale in Piemonte

Si fanno ancora sentire le conseguenze del maltempo delle ultime 48 ore sulla viabilità provinciale in Piemonte. La situazione è comunque in miglioramento. Nel tardo pomeriggio è stata riaperta la Provinciale 254 del Pian del Frais nel tratto tra Meana di Susa e Gravere, che era stata interrotta per un movimento franoso e per la rimozione di rami di alberi appesantiti dalla neve che minacciavano di cadere sulla carreggiata. Riaperte anche la Provinciale 170 di Massello e la 99 di Castagneto Po, quest’ultima interessata da una frana. Sempre per un movimento franoso e la caduta di un masso di grandi dimensioni, dal tardo pomeriggio si è tornati a circolare, ma a senso unico alternato al km 6+500 della Provinciale 210 a Novalesa.

Per quanto riguarda le chiusure stradali ancora in vigore, la Provinciale 64 è chiusa a Traversella a partire dal km 18+450 ed è percorribile solo dai mezzi di soccorso; la Provinciale 48 a Valprato Soana è interamente chiusa ed è percorribile solo dai mezzi di soccorso e dai residenti in zona; la Provinciale 50 del Colle del Nivolet è chiusa dal km 0 a Ceresole Reale.

