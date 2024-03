Maltempo, Piemonte sommerso dalla neve: oggi ancora strade chiuse, resta l’allerta valanghe

MeteoWeb

Nonostante l’allerta arancione per valanghe emessa ieri, in Piemonte si registra un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le precipitazioni sono diventate deboli e sparse, concentrandosi solo nel settore nordorientale e sulle zone appenniniche al confine con la Liguria. Secondo i bollettini Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), la quota neve è salita tra 1.100 e 1.200 metri. Si prevede un aggiornamento dei dati nelle prime ore della mattinata, così come per la situazione delle utenze disconnesse dalla rete elettrica a causa della neve e della pioggia. Ieri sera, in tutta la regione, si contavano 4mila utenze disconnesse e diverse strade chiuse.

Alle 7 di stamattina, rimangono chiuse nel Torinese 7 strade provinciali, 5 nell’Alessandrino, 4 nel Vercellese (una delle quali regionale), una nell’Astigiano e una nel Biellese. Nel Novarese, è chiusa una statale e 3 provinciali, mentre nel Cuneese sono chiuse 3 provinciali e nel Vco una statale e 2 provinciali.

Per quanto riguarda l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico, emessa ieri, è di livello giallo per una parte del territorio e si è attenuata nel corso delle ultime 24 ore. Il livello pericolo è stato aggiornato poco prima delle 9 di oggi, rimanendo arancione solo in un’area tra le province di Novara e Verbania e in alcuni centri dell’Alessandrino, dove alcuni torrenti hanno registrato un aumento della portata a causa delle piogge delle settimane scorse. Inoltre, nell’Alessandrino e fino al confine con Cuneese e Astigiano, è stata segnalata un’elevata possibilità di frane.

