Maltempo, maestosa Shelf Cloud in Puglia: violenta grandinata a Ginosa | FOTO

La coda del ciclone Monica ha continuato ad interessare anche oggi il Sud con piogge e temporali localmente intensi. Non sono mancate abbondanti grandinate su parte delle regioni meridionali, come quella che si è verificata intorno a mezzogiorno a Ginosa, in provincia di Taranto. Il fenomeno è stato segnalato da CIA-Agricoltori Italiani Puglia, che ha condiviso sui social le foto a corredo dell’articolo, che “testimoniano i diversi centimetri di grandine caduti sulle reti dei vigneti presenti in contrada Tarantini, nei pressi della strada provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa: una porzione di territorio in cui sono presenti vigneti di uva da tavola e da vino, grano, colture di albicocche, mandorle e cachi”, scrive l’associazione.

“Tutto si è consumato nel giro di 15 minuti e, fortunatamente, non si registrano particolari danni alle colture: il posizionamento delle reti, infatti, ha fatto sì che i vigneti reggessero il peso della grandine. Ovviamente se i chicchi sono di grossa taglia non c’è rete che tenga, ma in questo caso è un’ottima difesa per le coltivazioni già in fiore in anticipo e che potrebbero essere già messe a dura prova anche da un evento come quello odierno”, conclude la CIA Puglia.

Oggi il maltempo in Puglia ha prodotto anche una maestosa Shelf Cloud, o nube a mensola. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi nella regione, segnaliamo: 36mm a Vico del Gargano, 31mm a Peschici, 26mm a San Menaio, 22mm a Fasano, 12mm a Vieste.

