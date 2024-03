Maltempo Sardegna: una palma cade sul tetto di un oratorio ad Arborea

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando la Sardegna, raggiungendo anche raffiche di oltre 100km/h localmente, sta creando problemi sull’isola. Una palma di 15 metri è caduta sul tetto dell’oratorio di Arborea in via Don Bosco, nell’Oristanese. La pianta si è staccata dalla base ed è caduta sull’edificio, che attualmente è in fase di ristrutturazione, provocando danni al tetto e al comignolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ales con il supporto dell’autogru da Oristano. I pompieri hanno impiegato oltre due ore per concludere l’intervento, che ha richiesto l’utilizzo di tecniche speleo alpino fluviale per lavorare in sicurezza sul tetto dell’edificio.

Maltempo: tamponamento a catena a Nuoro, feriti

Il maltempo è alla base di un tamponamento a catena avvenuto sulla statale 131 dcn, alle porte di Nuoro, con un bilancio di due feriti. I problemi si sono verificati dopo un primo incidente provocato da un’auto che procedeva in direzione Nuoro e che ha sbandato a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a impattare contro il guardrail. La conducente, soccorsa dal 118 e dai Vigili del Fuoco, è stata accompagnata all’ospedale di Nuoro senza gravi conseguenze.

Le lunghe code che si sono formate nel frattempo hanno causato altri tamponamenti: un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Forti rallentamenti si sono registrati per tutta la mattinata, fino a quando la carreggiata è stata liberata dai mezzi coinvolti nel tamponamento.

