Maltempo, scialpinista muore travolto da una valanga in Liguria

E’ morto uno scialpinista che era stato travolto da una valanga nella zona di Monesi, nell’entroterra di Imperia: lo ha reso noto la Asl Liguria 1. “Alle ore 16.57 è giunto tramite elitrasporto presso il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il corpo senza vita di uno sciatore travolto da valanga“, si legge in una nota, “l’azienda ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari“. La valanga in località Ubaghetta ha investito un gruppo di escursionisti, almeno tre dei quali si sono salvati.

“Purtroppo ci hanno comunicato poco fa che uno dei 4 escursioni travolti dalla valanga oggi a Monesi, nel ponente ligure, non ce l’ha fatta. Siamo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. Le altre tre persone coinvolte, prontamente soccorse, stanno bene“. Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui social. “La tragedia di oggi“, sottolinea Toti, “deve ricordare a tutti di evitare di mettersi a rischio con condizioni meteo difficili: nella zona infatti era stata diramata sia una allerta arancione per pioggia, sia una specifica allerta arancione per valanghe. Non vogliamo più piangere una giovane vittima come questa sera“.

