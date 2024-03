Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio a Bologna | LIVE

MeteoWeb

L’ingresso dell’aria fredda proveniente da Nord/Est ha innescato questa sera forti temporali nel cuore dell’Emilia Romagna: una tempesta è in corso su Bologna, dove in pochi minuti sono caduti 7mm a Savena, 6mm in centro, 5mm a Corticella. Nell’hinterland, 6mm a Ozzano dell’Emilia, 5mm a Botteghino di Zocca, 2mm a Granarolo e a Longara. La temperatura è crollata a +13°C dopo aver raggiunto i +21°C nel pomeriggio.

Dopo aver colpito Bologna, i temporali si stanno adesso muovendo verso la Romagna: sta già diluviando su Imola, Faenza e Rimini.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà verso Sud: nella sera/notte avremo forti temporali sulle Marche, come ampiamente previsto nelle scorse ore. I fenomeni poi, domani, scivoleranno verso il centro/Sud e saranno particolarmente forti lungo l’Adriatico e all’estremo Sud, nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia.

