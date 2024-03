Meteo L’Aquila, le previsioni per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a L’Aquila indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 89% e il 98%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +13,2°C e i +18,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole.

Durante la sera, la situazione meteorologica si evolverà verso un cielo sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità variabile tra i 5,2km/h e i 53,6km/h, con direzione prevalente da Sud a Sud Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 50,3km/h durante il primo pomeriggio, mentre la sera si attesteranno intorno ai 11,1km/h.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che oscillerà tra il 51% e il 84%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008-1011hPa.

In conclusione, Domenica 31 Marzo a L’Aquila si prospetta una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della velocità del vento, in particolare durante il pomeriggio. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche a L’Aquila nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 31 Marzo a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10° perc. +9.1° Assenti 9.6 SSO max 13.5 Libeccio 78 % 1008 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.3° Assenti 5.2 S max 7.2 Ostro 78 % 1007 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 8.7 S max 12.9 Ostro 69 % 1008 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17° Assenti 14.3 SO max 42.1 Libeccio 53 % 1008 hPa 13 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 22.6 SO max 53.5 Libeccio 54 % 1008 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 12.9 SO max 48.5 Libeccio 60 % 1008 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 8.1 SO max 7.6 Libeccio 84 % 1011 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 9.6 SSO max 11.2 Libeccio 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:33

