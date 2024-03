Nave impatta contro ponte a Baltimora, “persone e auto in acqua” | LIVE

MeteoWeb

Una porzione del ponte Francis Scott Key a Baltimora è crollata dopo che una grande nave è entrata in collisione con la struttura. Intorno alle 01:30 ora locale, una grande imbarcazione è entrata in collisione con il ponte, prendendo fuoco prima di affondare e causando la caduta di diversi veicoli nell’acqua sottostante. “Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni a causa dell’incidente sul ponte Key I-695. Il traffico è deviato“, ha scritto l’Autorità dei Trasporti del Maryland su X. Il sindaco di Baltimora ha dichiarato che il personale di emergenza è sul posto e che le relative operazioni sono in corso.

