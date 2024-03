Maltempo Sicilia, neve sulle zone montane del Messinese: spazzaneve in azione

MeteoWeb

La Città Metropolitana di Messina sta intervenendo, già da alcuni giorni, con tutti i propri uomini per liberare dalla neve le strade provinciali che attraversano le zone montane del territorio.

In particolare, il servizio di spazzamento neve e spargimento del sale, operato dal personale dell’Autoparco, coordinato dal Responsabile geom. Gaetano Maggioloti, e del Servizio Viabilità dell’area nebroidea, è in corso sulla strada provinciale Caronia – Capizzi, lungo la dorsale dei Nebrodi denominata Portella dell’Obolo (1503 metri s.l.m.).

Palazzo dei Leoni garantisce il costante monitoraggio della percorribilità di tutte le arterie stradali interessate dalle precipitazioni nevose e dalla formazione di ghiaccio sulla sede stradale causata dalle basse temperature.

Si ricorda che lungo le strade interessate da nevicate vige l’obbligo della dotazione, a bordo degli autoveicoli di ogni genere, di catene da neve o pneumatici invernali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.